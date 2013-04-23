Янукович забрал переговоры с ТС у Грищенко и отдал Бойко

Президент Украины Виктор Янукович своим Распоряжением № 149/2013-рп внес изменения в Распоряжение Президента Украины от 6 июня 2011 года №190.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте главы государства.

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Согласно документу, «в качестве частичной замены пунктов 2 и 3 Распоряжения Президента Украины от 6 июня 2011 года №190 «О Рабочей группе по вопросам развития взаимодействия Украины с Таможенным союзом Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», в состав Рабочей группы по вопросам развития взаимодействия Украины с Таможенным союзом Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации введен вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко. Он назначен руководителем Рабочей группы вместо Константина Грищенко. В состав Рабочей группы также введены министр иностранных дел Украины Леонид Кожара и заместитель министра здравоохранения Украины Александра Толстанов.

Утвержден в составе Рабочей группы Правительственного уполномоченного по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий. Из состава Рабочей группы выведен А.Анищенко, К.Грищенко, П.Климкин, В.Сиденко.