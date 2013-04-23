Янукович обратился с просьбой к духовным лидерам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая встречу с руководителями церквей и религиозных организаций Украины.

“1025-летие официального принятия христианства в качестве государственной религии Киевской Руси является знаковым юбилеем”, - сказал В.Янукович и напомнил, что этот праздник будет отмечаться в Украине на государственном уровне.

“Надеюсь на широкое и активное участие в торжественных мероприятиях руководителей церквей и религиозных организаций и миллионов верующих по всей Украине. Приглашаем вас к этому благословенному делу”, - сказал Президент.

Он отметил, что празднование годовщины крещения Киевской Руси - это не только праздник христиан, но и праздник “торжества украинской государственности, ее европейской идентичности, духовного и культурного взлета”.

Также В.Янукович считает, что это событие является свидетельством демократической модернизации украинского общества.

“Обращаюсь к вам, уважаемые духовные лидеры, с просьбой поддержать эту инициативу”, - сказал В.Янукович.

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Он отметил, что этот праздник является прекрасным случаем максимально активизировать сотрудничество между религиозными организациями и конфессиями. По его словам, речь может идти о реализации совместных проектов на ниве подготовки к 1025-й годовщине крещения Киевской Руси и др.

В то же время, по убеждению Президента, общественная активность верующих должна проявиться в росте национального и политического самосознания, углублении церковной интеграции, утверждении духовной культуры, усилении роли религиозного фактора во внутренней и внешней политике Украины.

“Этот целеустремленный и систематический процесс должен активизировать верующее сообщество в общественно-политической жизни. Полагаюсь в этом на ваше понимание и поддержку”, - сказал В.Янукович, обращаясь к руководителям церквей и религиозных организаций Украины.