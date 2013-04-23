Гриневич: Более 30 тысяч преподавателей могут потерять работу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола “План действий по высшему образованию: прогнозы и риски”, на котором обсуждался Национальный план действий на 2013 год по воплощению в жизнь Программы экономических реформ на 2010-2014 года в контексте реформирования системы высшего образования, сказала председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования Лилия Гриневич.

Она отметила, что обнародованный Национальный план действий на 2013 год формирует образовательную политику, но при этом предлагает “чрезвычайно контраверсионные, а иногда вредные предложения”.

По словам Л.Гриневич, те положения, которые на сегодняшний день есть в Национальном плане действий, делают его “планом сокращения государственных гарантий для украинских граждан в сфере образования”.

“Стержневой идеей является оптимизация и экономия на образовании”, - сказала она, и добавила, что в Нацплане есть “абсолютно недопустимые вещи”.

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Как отметила Л.Гриневич, комитет выступает против пункта плана “приведение в соответствие с европейскими стандартами норм учебной нагрузки преподавателей высших учебных заведений, увеличение показателя количества студентов на одного преподавателя до 18”.

“Этот пункт вызвал наибольшее возмущение в образовательном сообществе и среди экспертов”, - сказала она и добавила, что 18 студентов на одного преподавателя - это не европейский стандарт. Л.Гриневич отметила, что комитет обращался в Министерство образования, чтобы получить разъяснение, как именно они собираются достичь этого показателя, но четкого ответа не получил.

Председатель комитета отметила, что в 2013 году в высших учебных заведениях Украины государственной формы собственности работают на полную ставку 84 тысячи научно-педагогических работников. Поэтому, если увеличить показатель количества студентов на одного преподавателя до 18 и рассчитать количество ставок, то ориентировочный объем сокращения может достичь 37%, то есть 32 тысячи педагогов.

В то же время, отметила Л.Гриневич, она поддерживает, в частности, пункт плана о сопровождении в ВР проекта закона Украины о высшем образовании в новой редакции, которая будет способствовать интеграции Украины в европейское пространство высшего образования.

“Цель благородная этого пункта, и мы ее поддерживаем”, - сказала она и отметила, что на рассмотрении ВР есть три законопроекта по высшему образованию, и больше всего евроинтеграционных механизмов имеют два альтернативных законопроекта № 1187-1 и № 1187-2.

В то же время, по словам Л.Гриневич, власть “проталкивает и поддерживает” другой законопроект - № 1187.

Кроме того, отметила она, комитет поддерживает пункт плана об упрощении формы и количества документов по подготовке кадров в высших учебных заведениях І-ІV уровней аккредитации, а также пункт о внесении на рассмотрение ВР проекта закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по упрощению процедуры распоряжения высшими учебными заведениями средствами по принципу финансовой самостоятельности.

“Всем хорошо известна проблема, когда университеты не имеют возможности распоряжаться средствами, которые они получают, в частности в европейских международных проектах. И эти средства оказываются на едином счете в государственном казначействе, и тормозят реализацию этих проектов”, - сказала Л.Гриневич.