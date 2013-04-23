Клюев летит в Брюссель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, программой визита предусмотрены встречи А.Клюева с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем, членом Европейской комиссии, комиссаром по вопросам торговли Карелом де Гухтом, специальными уполномоченными Европарламента Пэтом Коксом и Александром Квасневским, а также с комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле.

Как сказал Е.Перебыйнис, стороны планируют обсудить актуальные вопросы сотрудничества Украины и Евросоюза, в частности, перспективы подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в контексте внутриполитических процессов в Украине и прогресс в исполнении соответствующих критериев, а также перспективы дальнейшего сотрудничества Украины с миссией Европейского парламента при участии А.Квасневского и П.Кокса.