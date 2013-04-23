Прокурор объяснила, почему не везут Тимошенко в суд силой

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в очередной раз сорвала заседание Киевского районного суда Харькова по делу о финансовых нарушениях в деятельности корпорации “Единые энергетические системы Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом во время брифинга после заседания настояла представитель государственного обвинения по делу ЕЭСУ Виктория Калита.

Она подчеркнула, что подсудимая Ю.Тимошенко отказывается как лично прибыть на заседание Киевского райсуда Харькова, так и от участия в заседании в режиме видеоконференции.

“Сегодня Тимошенко в который раз сорвала судебное заседание”, - сказала В.Калита.

По ее словам, экс-премьер отказывается от участия в суде в режиме видеоконференции несмотря на то, что есть соответствующая техническая возможность как в ЦКБ “Укрзалізниці” в Харькове, где она находится, так и у Киевского районного суда.

“Из-за такого поведения это дело не может сдвинуться уже год с места. Однако Тимошенко просто обязана появиться в суд. Это ее прямая обязанность”, - подчеркнула прокурор.

По ее мнению, Ю.Тимошенко игнорирует законы Украины, а также выражает откровенное неуважение к суду.

В.Калита выразила убеждение, что европейские наблюдатели должны дать этому надлежащую оценку.

“Я думаю, что европейские эксперты, которые когда-то, возможно, будут давать оценку этому судебному процессу, обязаны обратить внимание на такое поведение подсудимой в судебном заседании”, - сказала В.Калита.

Отвечая на вопрос журналистов, почему гособвинение не заявляет ходатайство о принудительной доставке Ю.Тимошенко на заседание Киевского районного суда Харькова, В.Калита заметила: “Мы не сторонники применения каких-то насильственных способов, но, я уже отвечала, что терпение у нас пока еще есть”.