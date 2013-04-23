В ЕС решили, когда проверят «домашнее задание» Украины

15 мая коллегия Европейской комиссии (ЕК) обсудит ситуацию в Украине, рассказал источник в МИДе. На этом же заседании планируется утвердить отчет ЕК о прогрессе в выполнении Киевом критериев подписания соглашения об ассоциации (СА) с ЕС. Речь идет о так называемом "списке Фюле" из 19 пунктов, который позже путем объединения нескольких индикаторов был сокращен до 11 пунктов.

Официально повестка дня коллегии еще не утверждена, но отложить данный вопрос вряд ли удастся, поскольку уже 27 мая отчет ЕК планируется рассмотреть в Совете ЕС на уровне министров иностранных дел. Совет должен принять решение о направлении СА на юридическую сверку и подготовку к возможному подписанию. Такие темпы рассмотрения, согласно европейской бюрократической процедуре, считаются крайне сжатыми и не могут быть сокращены, сообщает Коммерсант-Украина.

Принятый Брюсселем график создает дополнительные проблемы для украинской власти. Большинство индикаторов, используемых ЕС, предполагают изменение законодательной базы в Украине. Между тем до утверждения отчета ЕК состоится лишь одно заседание Верховной Рады — 14 мая.

Вчера также стали известны результаты первой волны независимого мониторинга прогресса Украины в выполнении требований ЕС. Данное исследование проводили две группы экспертов, организованные фондом "Видродження" и сообществом "Мы — европейцы". Обе они пришли к схожим выводам — Украина продемонстрировала определенный прогресс, но еще далека от полного соответствия индикаторам "списка Фюле".

"Почти по всем направлениям власть предпринимает попытки выполнения критериев подписания СА. Но прорывных, решающих изменений нет ни по одному из блоков",— заявил научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко. "Исследование показало, что все критерии, установленные ЕС, достижимы, требования могут быть выполнены, и определенная работа уже ведется",— отметил координатор движения "Мы — европейцы" Дмитрий Крикун.

Согласно отчетам экспертов, большую часть достижений власти составляют утвержденные Кабмином и президентом планы действий со сроками выполнения не раньше мая. Это означает, что до проведения оценки ЕК правительство может и не успеть подать в парламент новые законопроекты, требуемые ЕС.

Чтобы добиться включения в отчет Еврокомиссии упоминаний о начатой работе, Кабмин согласовывает с дипмиссией ЕС и международными организациями проекты документов еще до их официального утверждения, рассказали эксперты. "По инсайдерской информации, подготовка законопроектов ведется в сотрудничестве с европейскими структурами, и это — позитив",— утверждает директор европейской программы фонда "Видродження" Дмитрий Шульга.