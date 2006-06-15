Янукович назвал свое единственное условие

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что единственным условием и платформой для партнеров по переговорному процессу о создании правительственной коалиции может быть приверженность государственным интересам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом В.ЯНУКОВИЧ прокомментировал информацию о выдвижении со стороны блока «Наша Украина» в адрес Партии регионов трех условий для начала официальных переговоров о создании коалиции – отказ от предоставления русскому языку статуса второго государственного языка, от позиции «Украина – территория без НАТО» и от идеи федерализма.

«Мы переживаем сейчас очень ответственный момент, когда следует особенно обращать внимание на слова и заявления, и когда необходимо реагировать собственно на официальную позицию сторон, а не на высказывания каких-то инкогнито-источников. Именно такую тональность в ведении предварительных консультаций должны выбирать стороны, если на самом деле хотят договориться о главном, а именно – о тех целях и принципах, на основе которых можно достигнуть объединения Украины, экономического возрождения и существенного улучшения жизни людей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, только такие цели «могут стать цементирующим фактором, при помощи которого можно найти общий язык и выработать общие позиции для всех здоровых сил украинского политикума».

«Мы должны найти компромиссы по всем вопросам, которые нас до сегодняшнего дня разъединяли. И тут очень важно начинать не с ультиматумов, не с условий, а с поиска консенсуса и понимания. Я понимаю этот процесс именно так, поэтому не обращаю внимания на заявления отдельных «горячих голов», которые есть, и мы знаем это, по обе стороны», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.