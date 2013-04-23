Яценюк усложнил процедуру отставки главы «Батькивщины»

По его предложению фракция утвердила новое положение о своей деятельности, согласно которому отставка председателя может быть принята не менее 2/3 голосов. Альтернативное предложение — смещать председателя простым большинством голосов — в "Батькивщине" отклонили. Повышение порога голосования соратники господина Яценюка назвали "техническим решением" и заверили, что оно "не связано с планами власти по смещению лидера фракции".

Вчера в распоряжении Коммерсант-Украина оказалась копия положения "О депутатской фракции "Батькивщина" в Верховной Раде VII созыва", утвержденного на заседании фракции 16 апреля. Этот документ существенно усложняет процедуру избрания и отзыва главы фракции — Арсения Яценюка, а также устанавливает цели и задачи народных депутатов "Батькивщины". "Главой фракции считается избранный (отозванный) член фракции, за которого (за отзыв которого) проголосовало более чем 2/3 членов фракции",— сказано в положении.

По данным официального сайта Верховной Рады, сейчас во фракции "Батькивщина" числятся 95 человек. Таким образом, для отзыва Яценюка теперь необходимы голоса не менее 64 народных депутатов.

"Положение о деятельности фракции "Батькивщина" было утверждено в той же редакции, в которой этот документ действовал в Верховной Раде VI созыва. Его одобрили 89 народных депутатов, при 2 воздержавшихся",— сообщил источник в руководстве фракции. По его словам, с момента основания 12 декабря 2012 года фракция действовала без положения, а, значит, вопрос об отзыве председателя был не урегулирован. "В законе "О регламенте Верховной Рады" сказано, что действия фракций должны основываться на демократичности и не должны противоречить Конституции и другим законам. Это значит, что решение об отзыве Арсения Яценюка при отсутствии положения могло быть принято простым большинством голосов (не менее 48 человек.— ред.)",— подчеркнул собеседник.

Следует отметить, что необходимость в повышении минимального порога голосов, требуемого для отставки господина Яценюка, возникла из-за угрозы переворота внутри фракции. Сам Арсений Яценюк впервые заявил об этом в начале апреля, после того как фракцию покинули четыре народных депутата — Виталий Немилостивый, Игорь Скосарь, Роман Стаднийчук и Олег Канивец.