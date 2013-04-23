Луценко: мой Facebook продержался один час

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Луценко сказал в интервью журналистам.

“Мой Facebook продержался первый раз сутки, второй - часов восемь, а третий раз - один час. Я понимаю, что Луценко стал неприятным сюрпризом для многих в Украине, но я не думал, что их руки такие длинные, чтобы дойти до Цукерберга (основатель соцсети Facebook - УНИАН). Но буду надеяться, что эта проблема будет решена: мои коллеги активно общаются с администратором Facebook в странах СНГ, с американским офисом Facebook. Думаю, мы урегулируем эту ситуацию”, - сказал Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, в частности, 15 апреля страница Ю.Луценко в сети Facebook была заблокирована в первый же день своего существования.