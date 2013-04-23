Из Партии регионов исключили мэра и председателя райсовета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской организации ПР, в конце прошлой недели Совет Сакской городской организации Партии регионов исключил мэра Сак О.Клюя из рядов партии, выразил ему недоверие как городскому голове и инициирует в горсовете принятие решения о досрочном прекращении его полномочий.

"За нарушение устава партии, невыполнение решений партийной организации, дестабилизацию работы депутатского корпуса и невыполнение решений фракции Олег Клюй единогласно исключен из Партии регионов", - говорится в сообщении.

Кроме того, исполком крымской организации ПР принял решение об исключении из рядов ПР председателя Раздольненского районного совета М.Мышачкова "за систематическое нарушение устава партии, внесение дестабилизации в работу районной партийной организации".

Исполком решил также досрочно прекратить полномочия М.Мышачкова как руководителя фракции Партии регионов в райсовете и рекомендовал местным депутатам предложить кандидатуры руководителя фракции ПР и председателя районного совета.

Как сообщал УНИАН, исполком крымской организации Партии регионов в январе 2013 досрочно прекратил полномочия экс-мэра Ялты Алексея Боярчука как руководителя ялтинской организации ПР. С февраля "регионалами" города руководит Леонид Поярков, некогда бывший вице-мэром Ялты.

Прокуратура Крыма открыла 2 уголовных производства против А.Боярчука за злоупотребления, связанные с землей.