СМИ: Сирийская оппозиция выбрала себе нового лидера
22:51, 22 апреля 2013Политика
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Сирийскую Национальную коалицию возглавит ее нынешний вице-председатель Джордж Сабра.
Сирийская Национальная коалиция определилась с руководителем
Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на DPA, Сабра будет руководить коалицией до президентских выборов, которые запланированы на 11 мая.
Нынешний глава Национальной сирийской коалиции Марван аль-Хатиб должен оставить должность, поскольку не оправдал возложенных на него надежд: не добился прекращения кровопролития в стране.
Напомним, в Сирии с марта 2011 года не прекращается конфликт между властью и вооруженной оппозицией. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тыс. человек.
В понедельник Евросоюз смягчил санкции против Сирии и позволил европейским компаниям покупать нефть у сирийских повстанцев, ведущих борьбу с режимом президента Башара аль Асада.
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