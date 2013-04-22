СМИ: Сирийская оппозиция выбрала себе нового лидера

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на DPA, Сабра будет руководить коалицией до президентских выборов, которые запланированы на 11 мая.

Нынешний глава Национальной сирийской коалиции Марван аль-Хатиб должен оставить должность, поскольку не оправдал возложенных на него надежд: не добился прекращения кровопролития в стране.

Напомним, в Сирии с марта 2011 года не прекращается конфликт между властью и вооруженной оппозицией. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тыс. человек.

В понедельник Евросоюз смягчил санкции против Сирии и позволил европейским компаниям покупать нефть у сирийских повстанцев, ведущих борьбу с режимом президента Башара аль Асада.