Испанцы удивили сами себя

Испанская пресса считает, что вчерашняя победа над украинской сборной по футболу была завоевана испанской сборной в прекрасном стиле.

Так, издание "La Marca" отмечает, что успеху способствовала успеваемость в обороне, собранность, скорость и стратегия команды. В свою очередь Украина не смогла прервать пасы противников, пишет издание.

Другая газета - "El Pais" цитирует слова испанского игрока Луиса АРАГОНЕСА, который признал, что не надеялся на такое хорошее выступление своей команды в первом матче Мундиаля.

Испанская пресса очень оптимистично оценивает шансы своей команды, которая является первой в своей группе, в последующих матчах на чемпионате мира и прогнозирует очередные победы в группе.

Напомним, вчера, 14 июня, украинская сборная уступила испанцам со счетом 4:0.