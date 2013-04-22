Луценко подтвердил, что в четверг летит в Польшу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Луценко заявил сегодня в интервью журналистам после встречи с наблюдателями Европейского парламента Александром Квасневским и Пэтом Коксом.

“Если вы пообещаете, что не будете стоять перед самолетом на взлетной полосе, то скажу, что лечу в четверг. Сегодня я встречусь еще со всем дипломатическим корпусом Украины, поблагодарю их за усилия по помощи в евроинтеграции Украины, после этого еще встречусь с рядом важных для меня людей, и в четверг стартую в Польшу, для того, чтобы лечь в польскую больницу, приглашение от которой я получил от руководителя Совета министров Польши господина Туска”, - сказал Ю.Луценко.

При этом экс-министр заметил, что пока не знает, как долго будет находиться в больницах за границей, поскольку ответ на этот вопрос могут дать только медики.

“Я вообще порой несколько странно чувствую себя - я не Брежнев, я не Сталин, чтобы мое коммюнике о состоянии здоровья читали на всех интернет-форумах. К сожалению, проблема с печенью, с поджелудочной, очевидно, потребует месяцев лечения. Сколько? Я надеюсь, немного, но это определят врачи”, - сказал Ю.Луценко.

Также он проинформировал, что на днях проведет встречу с известным общественным деятелем, культурологом Тарасом Возняком, согласился стать координатором подготовки круглого стола с участием интеллектуалов и активистов по разработке концепции “Третьей украинской республики”.

“Я очень надеюсь, что незапятнанная биография и большой авторитет господина Возняка помогут в организации такой независимой интеллектуальной работы, которая должна дать первый шаг к победе, а этот первый шаг является именем нового Президента Украины. Первым шагом является программа новой Украины. Лишь после того должен быть единый кандидат в президенты, которого оппозиция должна назвать в этом году, и следующий шаг должен быть — создание команды исполнителей этой программы из числа всех оппозиционных сил Украины”, - сказал Ю.Луценко.

По его убеждению, именно такие шаги являются предпосылкой широкого народного движения за нового Президента и новой Украины, что должно обеспечить победу на выборах в 2015 году.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании Ю.Луценко, который отбывал четырехлетний срок наказания в колонии.

Еще во время пребывания в Лукьяновском СИЗО у Ю.Луценко был выявлен гепатит TTV.

Экс-министру с начала года сделали две операции – первую в январе, когда он еще находился в колонии, вторую - 16 апреля.

Глава польского правительства Дональд Туск пригласил Ю.Луценко в Польшу, чтобы продолжить лечение.

19 апреля Ю.Луценко обратился в уголовно-исполнительную инспекцию Государственной пенитенциарной службы с заявлением о предоставлении разрешения на выезд за границу для лечения. ГПтС предоставила такое разрешение.