Всадники-виртуозы представят впечатляющее зрелище в «Парке Киевская Русь»!

27-28 апреля в «Парке Киевская Русь» состоится первый в Украине Международный фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры 2013».

Сотня украинских и зарубежных актеров-каскадеров продемонстрируют виртуозную езду верхом. В программе: индивидуальные соревнования участников из джигитовки, показательные выступления лучших конных коллективов, соревнования конных упряжек, а также торжественные церемонии открытия фестиваля и награждение победителей.

Также в рамках фестиваля можно будет увидеть живую коллекцию лошадей лучших мировых исторических пород и узнать историю создания пород, их особенности. Кроме того, в программе театрализованные представления, игры и забавы, воспалительные славянские танцы и хороводы. В вечерней программе: огненные шоу, в томе числе и конное, и фейерверк. Цена входного билета - 100 грн, дети дошкольного возраста и школьники посещают Парк бесплатно, для пенсионеров действуют скидки на вход. «Парк Киевская Русь» расположен в с. Копачев Обуховского района. Добраться можно маршрутными автобусами от станции м. Выдубичи или собственным транспортом.

Детали на сайте: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналистов в субботу, 27 апреля, будет организован пресс-тур. За подробной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24 odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.