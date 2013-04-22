Оппозиционного правительства не существует - нардеп

«Пожалуйста, представьте всех министров вашего правительства, назовите по каждому направлению каждого министра, и потом после этого скажите, сколько раз вы проводили свой теневой Кабмин? И какие у вас есть предложения?», - заявил он.

Нардеп также отметил, что на текущий момент оппозиционные силы не имеют никаких перспектив из-за их абсолютной разрозненности.

«Правительство на сегодняшний день удерживает экономическую ситуацию огромными усилиями. Инвесторы, которые через зарубежные банки инвестировали как в банковскую систему, так в реальные сектора экономики, начали выводить свои деньги, были потеряны были много отраслей, в том числе строительная. Были потеряно огромное количество рабочих мест, люди потеряли работу, а значит – зарплату и средства к существованию. После таких мероприятий на банковском рынке никакой инвестор никогда сюда не придет, - заявил Владимир Медяник. - Если вы уберете правительство – вы должны предложить, кого вы поставите. У вас нет кандидатов. И это факт. А значит, у вас нет политического будущего, потому что у вас нет политического прошлого. Мы все видели, как вы самолеты делили и так далее. Люди тоже это видели. Поэтому никаких перспектив у вас нет».

В тоже время он отметил, что правительство всегда открыто к конструктивному диалогу и предложил оппозиции перестать блокировать трибуну парламента и начать вносить реальные предложения.