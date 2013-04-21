Правозащитники констатируют ухудшение ситуации в Украине с мирными собраниями

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет член правления Хельсинского союза по правам человека Владимир Яворский.

Правозащитник констатирует резкое увеличение количества судебных запретов на проведение мирных акций. Причем все чаще такие запреты распространяются не на одно событие, а на продолжительное время, территорию и неограниченный круг организаторов собраний. В частности, в 2011 году таких запретов вынесено было по меньшей мере 203, а в 2012-м — уже 313.

По его словам, значительно возросло количество случаев привлечения организаторов мирных собраний к административной ответственности, например, в прошлом году их было более ста.

”Правоохранительные органы часто незаконно запрещают проведение мероприятий, безосновательно задерживают их организаторов и участников, ограничивают маршруты собраний, закрывают доступ к местам проведения собраний или не обеспечивают защиту митингующих от нападений”, - подчеркнул В.Яворский.

Причины этих явлений, по его мнению, кроются не только в сфере политики, но и в сфере права, поскольку отсутствует четкое правовое регулирование проведения мирных собраний.