Статистика первого раунда игр ЧМ

В Германии закончился первый раунд игр по группам финала чемпионата мира по футболу, где сыграно 16 матчей, из них лишь три - вничью.

В этих играх забито 39 мячей, что составляет в среднем 2,43 гола на один матч. Самую крупную победу одержала сборная Испании, которая выиграла у Украины со счетом 4:0. Также 4 мяча забили немцы в матче с костариканцами, однако в этом случае счет был 4:2.

В матчах этой первой очереди судьи показали 72 желтые карточки. А также три - красные, из которых одна была показана украинцу Владиславу ВАЩУКУ.

Победой начали чемпионат бразильцы, которые будут отстаивать титул чемпионов, выиграв у хорватов со счетом 1:0.