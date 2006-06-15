Статистика первого раунда игр ЧМ
16:39, 15 июня 2006Политика
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Сыграно 16 матчей
В Германии закончился первый раунд игр по группам финала чемпионата мира по футболу, где сыграно 16 матчей, из них лишь три - вничью.
В этих играх забито 39 мячей, что составляет в среднем 2,43 гола на один матч. Самую крупную победу одержала сборная Испании, которая выиграла у Украины со счетом 4:0. Также 4 мяча забили немцы в матче с костариканцами, однако в этом случае счет был 4:2.
В матчах этой первой очереди судьи показали 72 желтые карточки. А также три - красные, из которых одна была показана украинцу Владиславу ВАЩУКУ.
Победой начали чемпионат бразильцы, которые будут отстаивать титул чемпионов, выиграв у хорватов со счетом 1:0.
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