”Наша Украина” поставила Януковичу три условия
16:15, 15 июня 2006Политика
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Об этом говорят в кулуарах
"Наша Украина" заявит о начале официальных переговоров по созданию коалиции с Партией регионов в случае, если последняя выполнит три условия.
В частности, по словам источника "Украинской правды", Партия регионов должна отказаться от предоставления русскому языку статуса второго государственного, от позиции "Украина – территория без НАТО" и от идеи федерализма.
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