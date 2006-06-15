”Наша Украина” поставила Януковичу три условия

"Наша Украина" заявит о начале официальных переговоров по созданию коалиции с Партией регионов в случае, если последняя выполнит три условия.

В частности, по словам источника "Украинской правды", Партия регионов должна отказаться от предоставления русскому языку статуса второго государственного, от позиции "Украина – территория без НАТО" и от идеи федерализма.

Украинская правда