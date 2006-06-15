Торговцы оружием хотели подорвать милиционера
15:16, 15 июня 2006Политика
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Житомирские правохранители воспрепятствовали этому
Сотрудниками УМВД Украины в Житомирской области предотвращена попытка убийства начальника Новоград-Волынского райотдела милиции Виктора ПРИЛИПКО, которого хотели взорвать, чтобы помешать расследованию уголовного дела о незаконном обороте оружия.
Об этом УНИАН сообщили в ЦОС УМВД Украины в Житомирской области.
Согласно информации ЦОС, у нескольких задержанных из тайника изъято радиоуправляемое взрывное устройство осколочного действия, боевой заряд которого составляет 460 г в тротиловом эквиваленте.
По факту покушения на жизнь работника правоохранительных органов межрайонной прокуратурой Новоград-Волынска возбуждено уголовное дело по ст.348 Уголовного кодекса Украины.
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