Власенко объяснил, что выписка Тимошенко из больницы не зависит от ее воли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Харькове сказал защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко, комментируя информацию в СМИ о якобы отказе экс-премьера от выписки, который она якобы высказала главному врачу ЦКБ “Укрзализныци” Михайлу Афанасьеву.

“Вопрос относительно выписки Юлии Тимошенко находится полностью в компетенции лечащих врачей и пенитенциарной службы. Лечащими врачами Ю.Тимошенко являются врачи немецкой клиники “Шарите”, - подчеркнул С.Власенко.

Защитник отметил, что ему ничего не известно о том, обращались ли к Ю.Тимошенко с предложением выписаться из ЦКБ “Укрзализныци”. “Мне об этом ничего неизвестно”, - сказал С.Власенко.

Комментируя информацию о якобы отказе Ю.Тимошенко от выписки, С.Власенко сказал: “Что это за конструкция “Она отказалась выписаться”? Если человек здоров, то врач пишет: “Он здоров, его нужно выписать”. Если человек болеет, врач пишет: “Человек болеет, нужно продолжить стационарное лечение”. При чем здесь воля человека, который находится на стационарном лечении?”.

С.Власенко иронически отметил, что в следующий раз, ввиду политической мотивации приговора, предложит Ю.Тимошенко отказаться от отбывания наказания. “Я предложу в следующий раз Юлии Владимировне отказаться от отбывания наказания. Это абсурдная ситуация. Я предложу отказаться от отбывания наказания, потому что абсолютно очевидно, что это политически мотивированное наказание. Согласно такой логике пенитенциарная служба обязана отпустить ее завтра”, - сыронизировал С.Власенко.

Защитник также отметил, что на сегодняшний день не владеет информацией, когда в следующий раз приедут в Харьков немецкие врачи Ю.Тимошенко.