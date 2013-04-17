Кабмин еще поломает голову над параметрами госбюджета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания правительства сообщила первый заместитель главы Администрации Президента, представитель Президента в Кабинете министров Ирина Акимова.

По ее словам, параметры Государственного бюджета на 2014-2015 годы необходимо уточнить, и они отправлены на доработку.

При этом И.Акимова не назвала конкретные цифры, которые рассматривались правительством.

Как сообщал ранее УНИАН, Кабинет министров Украины планирует дефицит госбюджета в 2014 году в пределах 3% ВВП при ожидаемом дефиците госбюджета в 2013 году на уровне 3,2% ВВП. Об этом говорится в проекте постановления правительства об основных направлениях бюджетной политики на 2014 год, размещенном на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Также Кабинет министров Украины прогнозирует рост ВВП в 2014 году на уровне 3% при ожидаемом росте ВВП в 2013 году на уровне 3,4%.

На 2015 год эксперты Всемирного банка прогнозируют рост ВВП страны на уровне 4%.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.