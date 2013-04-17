Взломана почта еще одного оппозиционера
13:43, 17 апреля 2013Политика
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Взломана электронная почта Ивана Кириленко.
С электронной почты народного депутата Ивана Кириленко осуществлена несанкционированная рассылка.
Об этом сообщает пресс-служба «Батькивщины».
«Письмо, разослано якобы от имени Ивана Кириленко, касается акции «Вставай, Украина» и содержит архивированный вложенный файл. Обращаемся ко всем, кто получил такое письмо, с просьбой не открывать этот файл», - сообщили в «Батькивщине».
Там напомнили, что на прошлой неделе были совершены подобные рассылки с несуществующих адресов Юлии Тимошенко, Александра Турчинова и Арсения Яценюка. Ранее хакерским атакам подверглись ящики Евгении Тимошенко, Григория Немыри и Сергея Власенко.
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