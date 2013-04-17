Азаров хочет охладить горячие головы в оппозиции

Премьер-министр Николай Азаров считает, что оппозиция затронула вопрос в Верховной Раде о доверии Кабинету министров не из-за заботы о людях, а из-за своих политических амбиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

“По инициативе оппозиционных партий будет рассмотрен вопрос об ответственности правительства за социально-экономическое состояние в стране. Я хочу, чтобы люди поняли - оппозиция поставила этот вопрос не из-за беспокойства за судьбу Украины. Мы видим, что это обусловлено одним - борьбой за президентскую должность, которую оппозиционные лидеры уже начали. Поэтому логика их поведения примитивна и цинична : чем хуже - тем лучше”, - заявил Н.Азаров.

По его мнению, это деструктивная позиция.

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“Хочу охладить горячие головы: президентские выборы начнутся в определенный Конституцией срок. Сегодняшний фальстарт оппозиции имеет нулевой результат”, - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в повестке дня работы ВР предусмотрено, что вопрос об ответственности Кабинета министров будет рассматриваться 19 апреля.

По словам председателя ВР Владимира Рыбака, рассмотрение этого вопроса будет длиться полтора часа. Он сказал, что будет выступать премьер-министр Н.Азаров, будет отвечать на вопросы народных депутатов, и после обсуждения этого вопроса будет приниматься решение по этому поводу.