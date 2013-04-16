«УДАР»: Из-за митинга мэр Одессы сегодня зашел в горсовет через подвал

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной организации партии «УДАР».

Как отметили в пресс-службе, областная организация сегодня провела митинг перед зданием мэрии на Думской площади во время заседания сессии горсовета.

С плакатом «Костусев, лучше уйди сам» активисты «УДАРа» поддержали одесситов, «выступивших против беспредела в городе», предоставив всем желающим «свободный микрофон» - каждый мог подойти на импровизированную трибуну и рассказать о проблемах в Одессе и способах их решения.

К микрофону подходили защитники детского медицинского центра Резника, предприниматели рынков города, жители улицы Гоголя, на которой расположился скандальный клуб «Министериум», отмечается в сообщении.

«Вокруг традиционного забора, ограждающего мэрию, столпилось около сотни людей спортивной наружности – мэр Костусев явно боялся «штурма». Кроме этого, к зданию мэрии согнали около 500 работников коммунальных предприятий города и студентов. Люди даже не знали – зачем их оторвали от работы и учебы и не могли ответить на вопросы журналистов. Сам же Костусев не сумел зайти в горсовет ни с парадного входа, ни со стороны Морского музея. Ему пришлось, огибая толпу митингующих, прятаться за спины охранников и идти через подвальный вход со стороны Археологического музея», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 16 апреля возле здания мэрии (Думская площадь) одновременно проходило несколько митингов, в которых принимали участие более 600 недовольных горожан. В это время в здании мэрии проходила сессия городского совета.

В числе протестантов – свыше 100 человек, требующих не закрывать детский амбулаторно-диагностический центра им. Бориса Резника. Они поясняли, что руководство города намеревается ликвидировать центр как самостоятельное юридическое лицо и сделать составляющей частью детской горбольницы №2. Это, по мнению сотрудников центра, уничтожит уникальную диагностическую базу. Также медики опасаются значительного сокращения количества сотрудников.

Возле мэрии также собрались предприниматели рынков «Куяльник», «Привоз», которые требовали предоставить им торговые места и не мешать работать, инвесторы строительной фирмы «Альянс», а также - жители поселка Черноморка. Последние настаивают на изменениях в Генеральном плане развития Одессы.

Кроме того, к мэрии пришли представители политических партий КПУ, «УДАР», «Батькивщина».

Охрану мэрии осуществляли более 100 милиционеров и сотрудники частной охранной компании.