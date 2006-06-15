Ехануров назвал Киев коммунистической территорией

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ критикует местные органы власти за задержку с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая расширенное заседание Кабинета Министров с участием председателей областных государственных администраций.

«С 1 мая текущего года повышены тарифы на природный газ и электроэнергию. Прошло более месяца. Местные органы власти еще не вышли из ситуации, что они думают, что они еще все время на выборах, и никто не спешит принимать непопулярные решения по 100-процентному возмещению тарифами себестоимости расходов на предоставление жилищно-коммунальных услуг», - сказал премьер.

При этом Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что и до повышения цен на газ тарифы возмещали лишь 60-80% себестоимости услуг. «Председатели областных государственных администраций, наверное, забывают, что они являются представителями центральной власти, а не адвокатами у мэров городов, которые хотят быть добренькими за счет других слоев населения и других территорий», - сказал премьер.

Он отметил необходимость обеспечения местными органами государственной власти приведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги к уровню экономически обоснованных расходов, а в будущем - своевременного корректирования в соответствии с изменением цен на топливно-энергетические ресурсы.

Ю.ЕХАНУРОВ также в очередной раз отметил необходимость установления счетчиков как на газ, так и на тепловую энергию. По словам премьера, при установлении счетчиков на газ потребление в сравнении с нормами уменьшается на одну треть.

При этом Ю.ЕХАНУРОВ выразил неудовлетворение низким уровнем оснащения квартир газовыми счетчиками. По его данным, в Донецкой области счетчиками оснащено 23% квартир, в Донецке – 15%, в Запорожской области и городе Севастополь – 31%, в Луганской области – 44%, в Харьковской – 13%. «И есть у нас территория коммунистическая – город Киев – 7,4%», - отметил премьер.

Он также высказал убеждение в необходимости уточнения и самих норм потребления газа и других жилищно-коммунальных услуг.