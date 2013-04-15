Польша пригласила Луценко на лечение

Об этом сообщил экс-президент Польши и участник специальной Мониторинговой миссии Европарламента по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Ю.Луценко Александр Квасневский в интервью журнала Wprost.

Он очень положительно оценил освобождение Ю.Луценко и еще одного бывшего чиновника правительства Ю.Тимошенко – экс-министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука, назвав непростым это решение для украинской власти.

"Вы можете назвать это "гнилым компромиссом", но важнее всего то, что они покинули тюрьму", - сказал А.Квасневский журналисту, который обратил внимание, что приговоры в отношении обоих чиновников остаются в силе.

По его убеждению, примененный механизм позволил получить свободу для заключенных политиков и двум сторонам "сохранить лицо".

"А в случае Юрия Луценко много указывает на то, что он нуждается в лечении, и польское правительство - я говорил об этом с премьером Туском - приглашают его продолжить лечение и реабилитацию в Польше", - сказал А.Квасневский.