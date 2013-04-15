Страница Луценко исчезла из Facebook
20:48, 15 апреля 2013Политика
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Страницу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в социальной сети Facebook закрыли.
Страница Луценко бесследно исчезла
Как известно, 15 апреля в сети зарегистрировали официальную страницу экс-министра. На публикации Луценко подписалось около 5 тысяч человек.
Одним из первых опубликованных записей - было его видеообращение по поводу политической ситуации в Украине, сообщила Украинская правда.
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