Страница Луценко исчезла из Facebook

20:48, 15 апреля 2013
Политика
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Страницу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в социальной сети Facebook закрыли.

Страница Луценко бесследно исчезла

Как известно, 15 апреля в сети зарегистрировали официальную страницу экс-министра. На публикации Луценко подписалось около 5 тысяч человек.

Одним из первых опубликованных записей - было его видеообращение по поводу политической ситуации в Украине, сообщила Украинская правда.

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