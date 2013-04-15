Эксперты считают, что украинцы все меньше интересуются долларом

Такие выводы делают эксперты на основании статистики Национального банка Украины об объемах валютных интервенций. Такую же тенденцию выявляют и последние данные о деловых ожиданиях предприятий Украины, которые были обнародованы сегодня Национальным банком.

Снижение девальвационных ожиданий среди населения, наблюдаемое в последние месяцы, способствует стабилизации ситуации на валютном рынке. «Резервы НБУ фактически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем и составили $ 24,7 млрд. Исходя из предварительных данных по наличному валютному рынку, девальвационные ожидания продолжили снижаться в прошлом месяце, что способствовало стабилизации межбанковского валютного рынка и позволило НБУ снизить объем интервенций на поддержку валюты», — сказала Елена Белан, главный экономист инвесткомпании Dragon Capital.

Напомним, по данным Национального банка Украины, он продал на межбанковском валютном рынке в марте $0,3 млрд. (чистое сальдо). Эксперты отмечают, что исходя из предварительных данных, на валютном рынке фактически сохранилось равновесие в прошлом месяце, поскольку объем покупаемой населением иностранной валюты продолжил сокращаться.

О снижении девальвационных ожиданий среди представителей бизнеса свидетельствуют и обнародованные сегодня Национальном банком данные о деловых ожиданиях предприятий. «В сравнении с предыдущим кварталом существенно снизились оценки влияния обменного курса — этот фактор отметили только 30,2% опрошенных, в то время как еще в IV квартале минувшего года этот показатель составлял 46,8%», — отмечается в комментарии НБУ.