У Путина статус наблюдателя в ТС называют самообманом

Статус наблюдателя в Таможенном союзе или сотрудничество с ТС по формуле 3+1, на чем настаивают украинские власти, является самообманом, сообщил в интервью УНИАН советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев.

«Такого формата нет. Это самообман. Наблюдать – это значит не участвовать. Украина является наблюдателем в ЕврАзЭС и практически никак не принимает участия в его работе. Быть наблюдателем – это лукавство для того, чтобы обмануть общественное мнение», - сказал С.Глазьев

По его мнению, юридически статус наблюдателя «ничего ровным счетом дать не может», даже если его придумают. «Это так же, как формула 3+1 – тоже для обмана широкой публики, чтобы люди надеялись, что идет какой-то процесс. Нет такой формулы 3+1. Либо вы участвуете, либо нет, а 3+1 равняется 4, и это каждый первоклассник знает, но почему-то у украинского руководства другая логика», - отметил собеседник УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 19 марта премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о получении статуса наблюдателя. Такой формат означает, что при ТС будет создано представительство Украины. Представитель Украины будет участвовать в принятии решений с правом совещательного голоса. При этом Украина не претендует на преференции для себя в рамках Таможенного союза.

12 апреля в ходе общения с пользователями Facebook Н. Азаров заявил, что на предстоящей встрече президентов стран Таможенного союза и Президента Украины Виктора Януковича будет обсуждаться вопрос о получении Украиной статуса наблюдателя в данном объединении. Н.Азаров добавил, что правительство Украины также создало специальную группу, которая занимается изучением договорно-правовой базы Таможенного союза и того, к каким конкретным соглашениям Украина могла бы присоединиться и на каких условиях.