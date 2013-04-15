Янукович сегодня встретится с представителями ПАСЕ

Президент сегодня проведет встречу с содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ.

Сегодня в 16.00 Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с содокладчиками Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мариеттой де Пурбе-Лундин и Майлис Репс. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча состоится в Администрации Президента (ул. Банковая, 11). Аккредитация представителей СМИ проводится до 12.00 по тел. +380 (44) 255-64-50. Аккредитация представителей СМИ проводится до 12.00 по тел. +380 (44) 255-64-50.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter