Луценко уверяет, что мог бы идти в президенты

Об этом он заявил в интервью «Зеркало недели. Украина».

«Как мне объяснили юристы, я имею право баллотироваться на должность президента, но у меня нет такого намерения», – отметил Ю.Луценко.

«Смешно: я не могу быть руководителем предприятия любой формы собственности, но могу быть руководителем всей страны. Могу, но не хочу. Я не намереваюсь становиться четвертым, десятым или первым лидером оппозиции. Я ничего не планирую возглавлять, даже мозговой центр, о котором говорил. Но готов приложить максимум усилий к его быстрейшему созданию и полноценной работе, поскольку считаю это главной задачей страны на сегодня», – прибавил экс-министр.

Он выразил убеждение, что стране сейчас нужна не новая партия, «не еще одна пирамида с вождем на вершине», а круглый стол, который предусматривает равенство участников. «И не мне, а всем нам решать, где этот стол поставить, и кто за ним должен сидеть», – отметил Ю.Луценко.

«Разговоры о том, что Луценко, очутившись на свободе, начнет изменять оппозиционный рельеф, – от лукавого. Я не намерен изменять рельеф оппозиции, зато я чувствую в себе силы принять участие в изменении геометрии политики. Я не планирую создавать оппозицию к оппозиции, в чем провокаторы от власти взялись обвинять меня сразу же после выхода на свободу», – подчеркнул политик.

По его словам, «новый президент и новая страна – вот цель, которая должна объединить».

«Эту власть можно сбросить только тогда, когда будут объединены силы парламентской и внепарламентской оппозиции, а также здоровой части общества», – считает Ю.Луценко.

«Массовость протеста против режима обеспечит лишь консолидация усилий. Когда не будет искусственного деления на массовку и депутатов. Когда все, кто действительно хочет жить в новой стране, станут единым, неделимым целым, которое будет опираться на одну программу и действовать по единому плану», – уверен политик.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шестерых осужденных, в том числе экс-министра внутренних дел Ю.Луценко.