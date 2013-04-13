Тягнибок окрестил «выездное заседание» Рады крысиными бегами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Полтаве на акции оппозиции «Вставай, Украина!».

«Вчера ВАСУ – это высшие судьи из судей, которые должны быть честнейшими из честнейших, узаконили эти крысиные бега, когда парламентское большинство убежало с Грушевского на Банковую и принимало там законы», – заявил О.Тягнибок.

«Вы откроете законы Украины или Конституцию, где статья 84 четко гласит – Верховная Рада должна работать в форме пленарных заседаний на Грушевского, 5. Исключения делаются только во время военных действий и при чрезвычайных ситуациях. Наверное, выпавший снег в Киеве парламентское большинство приняло за чрезвычайную ситуацию», – добавил лидер «Свободы».

В свою очередь лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк подчеркнул, что действия власти подтверждают, что оппозиция идет правильным путем.

А.Яценюк также призвал полтавчан 18 мая приехать в Киев на Всеукраинскую акцию оппозиции.

Он заявил, что в Киеве оппозиция соберется, чтобы показать «Януковичу и компании их бездарность».

По данным организаторов митинга, в Полтаве его участниками стали 8 тыс. человек. Однако в милиции называют цифру 2 тыс. участников.

На митинге также были и «регионалы» – заместитель губернатора Полтавской области Валерий Пархоменко, секретарь горсовета Полтавы Оксана Деркач и другие.