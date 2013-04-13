В Полтаве место проведения акции оппозиции заблокировали автобусами

Как заявил в комментарии УНИАН народный депутат от «Батькивщины» Валерий Головко, в Полтаве повторяется «харьковский сценарий».

«Театральная площадь, где должен проходить митинг, окружена несколькими десятками автобусов. Улица, где должна пройти колонна акции «Вставай, Украина!», тоже перекрыта автобусами. Некоторые автобусы стоят под знаком «Остановка запрещена». Я подошел к милиции и попросил отреагировать на это, однако милиция не реагирует», – заявил В.Головко.

Как сообщалось, утром 12 апреля площадь Розы Люксембург в Харькове, откуда должны были отправляться шествием участники митинга оппозиции, и улицы по маршруту участников были заблокировали трамваями и автобусами. Все три моста, ведущие от площади Розы Люксембург в направлении Апелляционного суда, где был запланирован митинг, также были перекрыты. Улицы, прилегающие к маршруту следования шествия, были заблокированы крупногабаритными автобусами и грузовиками.