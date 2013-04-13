Дорасследование дела Тимошенко продлится до ноября

Дорасследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по факту якобы превышения власти и служебных полномочий во время закупки под гарантии правительства и ввоза на территорию Украины автомобилей Opel Combo для сельской медицины, будет продолжаться до ноября 2013 года.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН в Харькове сказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Сас.

«Это дело сейчас находится на дорасследовании до ноября 2013 года», – сказал он.

С.Сас отметил, что Генпрокуратура не объясняла причины направления этого дела на дорасследование. Защитник предположил, что это сделано для того, чтобы осуществлять постоянное психологическое давление на Ю.Тимошенко.

«Мне трудно сказать, а из постановления о продолжении следствия не выплывают причины, почему продлили следствие. Видимо, не в последнюю очередь потому, чтобы постоянно держать Юлию Владимировну в подвешенном состоянии. Такое перманентное возбуждение уголовных дел, расследование, направления в суд – это как раз является одним из элементов пыток», – сказал С.Сас.

Как сообщал УНИАН, 27 января 2011 года следователи Генеральной прокуратуры вручили Ю.Тимошенко постановление о возбуждении в отношении нее нового уголовного дела по факту превышения власти и служебных полномочий во время закупки под гарантии правительства и ввоза на территорию Украины автомобилей Opel Combo для сельской медицины.

30 января 2013 года защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура направила уголовное дело о закупке автомобилей «скорой» на дорасследование. «Возможно, так хотят дело «похоронить». Обвинение Ю.Тимошенко заключалось в том, что она, будучи премьер-министром, подписала законные решения Кабинета министров. Это ее обязанность по Конституции. Поэтому эти обвинения – шизофрения. Они в какой-то момент это осознали», – предположил тогда С.Власенко.