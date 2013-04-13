Украинцы определили свое отношение к четырем партиям (опрос)

Как сообщили УНИАН в Киевском международном институте социологии (КМИС), об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный КМИС с 8 по 17 февраля.

Для остальных партий число сумевших дать определенный ответ едва доходит до 50%.

Опрос показал, что определенно провластными считают:

Партию регионов – 90% опрошенных;

КПУ – 34% (10% считают эту партию оппозиционной);

партию Наталии Королевской «Украина – вперед!» - 32% (13% считают ее оппозиционной).

Оппозиционными украинцы считают следующие партии:

«Батькивщина» – 88%,

ВО «Свобода» – 78%,

«УДАР» – 76%.

Наибольшие трудности с определенностью возникли у респондентов с такими партиями:

Радикальная партия Олега Ляшко – 70% опрошенных не смогли ответить на вопрос (из них 34% считают, что эта партия не поддерживает ни власть, ни оппозицию, а 36% трудно определиться);

«Наша Украина» 59% опрошенных (31% и 28%);

КПУ – 56% опрошенных (34% и 22%);

партия «Украина – вперед!» - 55% опрошенных (25% и 30%).

Среди жителей западного и центрального регионов (объединенно):

89% считают провластной Партию регионов,

42% - КПУ (при этом 7% считают ее оппозиционной),

40% - партию «Украина - вперед!» (соответственно - 10%);

оппозиционными считают «Батькивщину» - 87%,

ВО «Свобода» - 79%,

«УДАР» - 75%,

«Наша Украина» - 28% (9% считают ее провластной)

и Радикальную партию Олега Ляшко - 27%.

Среди жителей восточного и южного регионов (объединенно):

92% считают провластной Партию регионов,

26% - КПУ (13% считают ее оппозиционной),

22% - партию «Украина - вперед!» (17%);

оппозиционными считают «Батькивщину» - 88%

«УДАР» - 77%

ВО «Свободу» - 76%

партию «Наша Украина» - 43% (1% считает ее провластной)

Радикальную партию О.Ляшко - 28%.