Украинцы определили свое отношение к четырем партиям (опрос)
Украинцам легко определить принадлежность к власти или оппозиции только четырех партий – Партии регионов, «Батькивщины», «УДАРа» и ВО «Свобода».
Как сообщили УНИАН в Киевском международном институте социологии (КМИС), об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный КМИС с 8 по 17 февраля.
Для остальных партий число сумевших дать определенный ответ едва доходит до 50%.
Опрос показал, что определенно провластными считают:
Партию регионов – 90% опрошенных;
КПУ – 34% (10% считают эту партию оппозиционной);
партию Наталии Королевской «Украина – вперед!» - 32% (13% считают ее оппозиционной).
Оппозиционными украинцы считают следующие партии:
«Батькивщина» – 88%,
ВО «Свобода» – 78%,
«УДАР» – 76%.
Наибольшие трудности с определенностью возникли у респондентов с такими партиями:
Радикальная партия Олега Ляшко – 70% опрошенных не смогли ответить на вопрос (из них 34% считают, что эта партия не поддерживает ни власть, ни оппозицию, а 36% трудно определиться);
«Наша Украина» 59% опрошенных (31% и 28%);
КПУ – 56% опрошенных (34% и 22%);
партия «Украина – вперед!» - 55% опрошенных (25% и 30%).
Среди жителей западного и центрального регионов (объединенно):
89% считают провластной Партию регионов,
42% - КПУ (при этом 7% считают ее оппозиционной),
40% - партию «Украина - вперед!» (соответственно - 10%);
оппозиционными считают «Батькивщину» - 87%,
ВО «Свобода» - 79%,
«УДАР» - 75%,
«Наша Украина» - 28% (9% считают ее провластной)
и Радикальную партию Олега Ляшко - 27%.
Среди жителей восточного и южного регионов (объединенно):
92% считают провластной Партию регионов,
26% - КПУ (13% считают ее оппозиционной),
22% - партию «Украина - вперед!» (17%);
оппозиционными считают «Батькивщину» - 88%
«УДАР» - 77%
ВО «Свободу» - 76%
партию «Наша Украина» - 43% (1% считает ее провластной)
Радикальную партию О.Ляшко - 28%.