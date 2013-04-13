"Батькивщина" потребовала срочно собрать Сумской горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского совета.

«Городской председатель сзывает внеочередную сессию городского совета на 17 апреля. В повестку дня представители «Батькивщины» предложили внести 5 вопросов, в частности, об обращении к Президенту Украины относительно неподписания решений, которые были приняты 4 апреля 2013 года вне границ сессионного зала Верховной Рады, об обращении к председателю Сумской областной государственной администрации и председателю Сумского областного совета относительно срыва промежуточных выборов в Сумской областной совет, назначенных на 14 апреля 2013 года, об установлении памятника основателю г. Сумы полковнику Герасиму Кондратьеву на месте демонтированного памятника (бюста) В.Ленину», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, представители «Батькивщины» 11 апреля предлагали назначить сессию уже на сегодня, 12 апреля. Впрочем, учитывая недостаточность времени на ознакомление с проектами решений, городской председатель решил созвать ее 17 апреля.

Между тем Г.Минаев, комментируя на своей странице в Facebook обращение депутатов о необходимости внеочередной сессии, заметил, что имел все основания отказать в ее созыве.

«Ведь отсутствуют, собственно, как проекты решений, так и обоснования их неотложности и важности для города. Тем более, что очередная сессия назначена на 24 апреля. В то же время и подписей достаточно, и депутаты не игнорируют сессии вне очереди, которые созывает городской председатель, потому сессия будет созвана», - написал мэр.

Вместе с тем Г.Минаев сообщил, что с учетом того, что повестку дня формирует именно городской председатель, то не все вопросы, предложенные депутатами, намеревается внести на рассмотрение городского совета.

Это касается последнего из них - «Об установлении памятника основателю г. Сумы полковнику Герасиму Кондратьеву на месте демонтированного памятника (бюста) В.И.Ленину».

«Такое решение на внеочередной сессии принимать нельзя в любом случае, ведь оно имеет общественное значение, потому обязательно нужно придерживаться всех юридических норм в его подготовке. В том числе и Закона Украины «О доступе к публичной информации», заблаговременно известив сумчан о таких намерениях», - отметил городской председатель.