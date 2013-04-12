Тимошенко хочет в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге после заседания Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ заявил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

“Позиция неизменна: участвовать в судебном заседании, несмотря на то, что это может повредить состоянию ее здоровья”, - подчеркнул он.

С.Власенко заметил, что экс-премьер желает участвовать во всех допросах свидетелей по делу об убийстве Е.Щербаня, ввиду тяжести предъявленного обвинения.

Как сообщалось, В.Гайдук - экс-совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса", соучредителем которой в 1990-х стал Е.Щербань.

Генеральная прокуратура Украины называет заказчиками убийства Е.Щербаня экс-премьеров Павла Лазаренко и Ю.Тимошенко.