Тимошенко хочет в Киев
22:37, 12 апреля 2013Политика
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Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко хочет участвовать в заседании Печерского райсуда Киева, во время которого 16 апреля планируется провести допрос свидетеля Виталия Гайдука.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге после заседания Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ заявил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.
“Позиция неизменна: участвовать в судебном заседании, несмотря на то, что это может повредить состоянию ее здоровья”, - подчеркнул он.
С.Власенко заметил, что экс-премьер желает участвовать во всех допросах свидетелей по делу об убийстве Е.Щербаня, ввиду тяжести предъявленного обвинения.
Как сообщалось, В.Гайдук - экс-совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса", соучредителем которой в 1990-х стал Е.Щербань.
Генеральная прокуратура Украины называет заказчиками убийства Е.Щербаня экс-премьеров Павла Лазаренко и Ю.Тимошенко.
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