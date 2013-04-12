Колонна оппозиции в Харькове двинулась к горсовету (фото)

Как сообщает пресс-служба ВО «Свобода», около 5 тысяч человек во главе с лидерами оппозиционных сил – Олегом Тягнибоком, Арсением Яценюком и Виталием Кличко – двинулись с площади Розы Люксембург к площади Конституции возле горсовета.

Активисты несут впереди колонны большой государственный флаг. Люди держат плакаты с надписями: «Вставай, Украина!» сегодня – национальная революция завтра!», «…Вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте!», «Остановим диктатуру!», «Президенту – импичмент!» и другие. Также они скандируют: «Слава Украине! – Героям слава!», «Слава нации!», «Банду – долой!» и т.п.

Во время брифинга перед началом марша лидер ВО «Свобода» О.Тягнибок отметил: «Реакция власти на сегодняшнюю акцию протеста в Харькове свидетельствует о ее паническом страхе перед украинским народом. Ведь десятая по счету акция в Харькове демонстрирует, что у всех украинцев, независимо от того, где они живут, одинаковые проблемы – социальные, национальные, экономические. Все они одинаково чувствуют гнет и унижение. Все они готовы бороться на улицах украинских городов. Потому задание оппозиции – сплотившись с народом, наконец, осуществить коренные изменения в украинском обществе и построить государство на принципах социальной и национальной справедливости».