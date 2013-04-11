В УДАРе сетуют, что украинцы почти ничего не знают о прелестях евроинтеграции

Народный депутат от фракции "УДАР" Ирина Геращенко убеждена, что в Украине отсутствует государственная информационная политика в сфере евроинтеграции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко", об этом депутат заявило во время круглого стола «Соглашение об Ассоциации. Terra incognita?».

«Отсутствие четких и понятных месседжей власти в поддержку интеграции ставит под сомнение искренность ее евроинтеграционной риторики. Также это одна из причин недостаточной поддержки евровектора в обществе» - подчеркнула И.Геращенко.

Она отмечает, что до сих пор довольно большой процент граждан Украины не определились, где бы они хотели видеть будущее Украины. А количество тех, кто поддерживает евроинтеграцию, была бы значительно больше, если бы власти проводили соответствующую информационную кампанию и «не спекулировали на теме внешней политики и разъясняли выгоды страны от сближения с ЕС».

И.Геращенко также отметила, что при предыдущей власти принимались госпрограммы информирования населения, но признала, что они не были идеальными.

Кроме того, все страны Восточной Европы, которые вступали в ЕС, проводили масштабные информационные кампании и рекомендуют Киеву использовать этот опыт, отметила политик.

Она считает, что информирование населения о перспективах евроинтеграции - это задача, в первую очередь, самой власти, которая «нередко публично выступает большим адвокатом Таможенного союза, чем ЕС».

В то же время, И.Геращенко отмечает, что и оппозиция должна приобщиться к активному промотированию европейского выбора. «Это наша общая задача, где нужно искать консенсус. К информационной программе должны активно приобщиться СМИ, поскольку, в первую очередь, эта программа должна быть рассчитана на широкую аудиторию, на обычных украинцев, которые и поныне мало знают о ЕС, его базовых ценностях», - считает она.