Порошенко обещает коалицию до 24 июня

Народный депутат («Наша Украина») Петр ПОРОШЕНКО убежден, что до 24 июня коалиция будет создана, но не уточняет, в каком формате.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в интервью журналистам П.ПОРОШЕНКО отметил, что не видит ничего страшного в проведении консультаций со всеми политическими силами, в том числе с Партией регионов.

Он рассказал, что в «Нашей Украине» сформированная группа, которая ведет переговоры со всеми политическими силами, и нет отдельной переговорной группы для тех или других политических сил.

П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что рассказать о ходе переговоров могут лишь участники этой переговорной группы.

Также П.ПОРОШЕНКО отметил, что если будут переговоры с другими политическими силами, кроме БЮТ и СПУ, то «Наша Украина» согласится лишь на премьера.

Он подчеркнул, что он лично выражается за ту коалицию, которая бы, наконец, начала работать на Украину.

Комментируя вчерашнее заявление лидера СПУ Александра МОРОЗА об отказе от спикерства, П.ПОРОШЕНКО сказал, что может лишь поаплодувати ему, поскольку он очень умело пытался «обменять одну должность на сотню». «Большой талант одну должность конвертировать в сотню», - сказал представитель “Нашей Украины”.

Как сообщал УНИАН, 14 июня лидер социалистов Александр МОРОЗ заявил, что СПУ готова отказаться от должности главы Верховной Рады, но при условии пропорционального распределения должностей, в частности должности генерального прокурора и посад в местных органах власти.