Лавринович доволен, что веб-камеры сняли проблему очередей к его чиновникам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом он сказал журналистам в Черниговской области, где ознакомился с работой регистрационных служб и нотариальных контор по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Министр отметил, что проблема вроде бы огромных очередей создавалась искусственно. После установления web-камер в регистрационных службах каждый желающий может убедиться, что никаких очередей сегодня нет. В пиковые часы, в первой половине дня, очередь на одно окно не превышает 10 человек, во второй половине дня в помещениях регистраторов почти пусто.

«Новая система регистрации работает организованно и оперативно. Еще до недавнего времени для того, чтобы зарегистрировать недвижимое имущество, граждане тратили несколько недель. Сегодня же новая система регистрации позволяет зарегистрировать свои права на недвижимость в течение дня», - отметил министр.

Как напомнили в пресс-службе, Государственная регистрационная служба разместила на официальном сайте изображение из web-камер, расположенных в органах государственной регистрации прав. Каждый гражданин может избрать ближайший орган регистрации в своем регионе и проверить ход и скорость обслуживания заявителей, а также наличие очередей.