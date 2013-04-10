СМИ: Украина меняет своего представителя в МВФ

Вчера стало известно, что Украина решила сменить своего представителя в Международном валютном фонде. На место Юрия Якуши, представлявшего Украину в фонде с 1996 года, будет назначен директор генерального экономического департамента НБУ Александр Петрик, сообщает Коммерсант-Украина.

Эксперты считают, что новый уполномоченный Украины в фонде сможет профессионально представлять интересы нашей страны, но найти ему замену в НБУ будет сложно.

Источники в Нацбанке и Международном валютном фонде сообщили о ротации постоянного представителя Украины в МВФ. "Любая организация периодически должна менять своего представителя, сейчас это сделали и мы",— отметил источник в Кабмине.

Сам господин Петрик отказался подтвердить информацию. "Сейчас я работаю в НБУ,— заявил он.— Вопрос любой ротации решает руководство". Впрочем, целый ряд источников в НБУ утверждает, что он уже "сидит на чемоданах". "Вопрос решен. Все знают, что 18 числа он выезжает в Вашингтон,— заявил высокопоставленный чиновник.— Он прошел собеседование, именно его кандидатуру выбрал директор голландского представительства фонда".

По словам источника, второй кандидатурой, которую вместо себя предлагал Юрий Якуша, был начальник управления программ международных финансовых организаций Укрэксимбанка Сергей Худияш.

Эксперты положительно оценивают ротацию. "Для меня было непонятно, почему Украина так долго задерживалась со сменой представителя, так как подобная ротация — общемировая практика, и никто так долго не занимает таких должностей",— заметил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, хорошо знакомый и с Юрием Якушей, и с Александром Петриком.— Оба экономиста — очень грамотные специалисты. Хорошо, что Украина сохраняет за собой право представлять в Вашингтоне интересы ряда стран Восточной Европы. Хотя неожиданно, что нашим "послом" стал человек, только недавно возглавивший департамент НБУ".

Напомним, что Александр Петрик работает в НБУ с 1991 года, однако руководить генеральным департаментом стал несколько месяцев назад, сместив на этой должности Игоря Шумило.