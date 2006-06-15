Жовтяк получил козырь

Апелляционный суд города Киева принял решение о законности распоряжений Евгения ЖОВТЯКА, который до недавнего времени состоял в должности председателя Киевской областной государственной администрации, в соответствии с которыми в декабре 2005 года и январе 2006 года были проведены земельные аукционы на территории Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, таким образом, на сегодняшний день нет ни одного судебного решения, которое устанавливало бы противозаконность земельных аукционов, проведенных Киевской областной государственной администрацией.

Справка УНИАН. На первом земельном аукционе, который состоялся 29 декабря 2005 года, было продано 8 участков в Белоцерковском и Вышгородском районах области (общей площадью свыше 50 гектаров), за которые областной бюджет получил 16 миллионов гривен.

26 января 2006 года на втором аукционе было продано два участка площадью 6,65 гектаров, за которые получено 2 миллиона 350 тысяч гривен.

В дальнейшем проведение аукционов было приостановлено из-за судебных исков ЗАО „Промышленно-технологический парк „Киевщина”, который требовал признать распоряжение председателя областной госадминистрации Е.ЖОВТЯКА относительно проведения аукционов противоправными и отменить их результаты.

На протяжении 2005 года губернатор Киевской области Е.ЖОВТЯК своими распоряжениями отменил как незаконные решения предыдущего руководства области, которые касались выделения физическим и юридическим лицам 12 тысяч гектаров земли.

Он также неоднократно заявлял о своих намерениях реализовывать землю только на открытых аукционах. По распоряжению Е.ЖОВТЯКА была создана рабочая группа по проверке состояния соблюдения требований земельного законодательства, которая накопила значительный материал о выявленных в этой сфере нарушениях.

11 мая 2006 года новоизбранный Киевский областной совет приостановил действие решения облсовета от 12 июня 2002 года о делегировании полномочий областной государственной администрации, мотивируя это необходимостью выяснения действительного состояния дел в социально-экономическом развитии области.

В частности, депутаты от фракций большинства – БЮТ и СПУ - критически оценили состояние дел в развитии Киевской области, прежде всего в вопросах землеустройства.

По мнению некоторых депутатов, областная государственная администрация приняла ряд незаконных решений о проведении земельных аукционов. Сессия признала необходимым „проинформировать правоохранительные органы о выявленных фактах нарушений земельного законодательства”.

По мнению депутатов от фракций Украинской народной партии и „Наша Украина”, решение сессии о приостановке действия предыдущего решения о делегировании полномочий областной государственной администрации противоречит действующему законодательству и вызывает правовую коллизию.