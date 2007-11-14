Оранжевые отказываются голосовать за красных
Заседание перенесли на завтра
|Анна Герман
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила член Партии регионов Анна ГЕРМАН.
Она отметила, что по окончании перерыва представители Партии регионов в качестве компромисса на должность председателя подготовительной группы предложили представителя КПУ Валентина МАТВЕЕВА. А.ГЕРМАН сказала, что такой выбор Партии регионов был обусловлен тем, что В.МАТВЕЕВ в парламенте четвертого созыва возглавлял регламентный комитет ВР и является профессионалом.
В то же время, по ее словам, БЮТ и НУ-НС отказались голосовать за кандидатуру В.МАТВЕЕВА. «Наши оппоненты сделали ударение на партийную принадлежность и сказали, что за представителей КПУ они не будут голосовать», - сказала А.ГЕРМАН. В связи с чем, отметила она, было принято решение объявить перерыв в заседании подготовительной группы до завтра. Завтра подготовительная группа начнет свою работу в 15.00.