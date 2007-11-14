Оранжевые отказываются голосовать за красных

Заседание подготовительной группы по проведению первого заседания Верховной Рады VI созыва перенесено на завтра на 15 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила член Партии регионов Анна ГЕРМАН.

Она отметила, что по окончании перерыва представители Партии регионов в качестве компромисса на должность председателя подготовительной группы предложили представителя КПУ Валентина МАТВЕЕВА. А.ГЕРМАН сказала, что такой выбор Партии регионов был обусловлен тем, что В.МАТВЕЕВ в парламенте четвертого созыва возглавлял регламентный комитет ВР и является профессионалом.

В то же время, по ее словам, БЮТ и НУ-НС отказались голосовать за кандидатуру В.МАТВЕЕВА. «Наши оппоненты сделали ударение на партийную принадлежность и сказали, что за представителей КПУ они не будут голосовать», - сказала А.ГЕРМАН. В связи с чем, отметила она, было принято решение объявить перерыв в заседании подготовительной группы до завтра. Завтра подготовительная группа начнет свою работу в 15.00.