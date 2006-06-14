Ющенко не отдаст ”свои” должности и будет арбитром

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что он не является субъектом процесса формирования коалиции, однако является арбитром.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента по результатам сегодняшней встречи главы государства с премьер-министром Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ, во время которой была обсуждена текущая политическая и социально-экономическая ситуация в Украине.

“Виктор ЮЩЕНКО подчеркнул, что Президент, согласно Основному Закону, не является субъектом переговоров о формировании коалиции, однако – арбитр процесса”, - в частности, отмечено в сообщении.

В.ЮЩЕНКО в который раз подчеркнул, что как глава государства будет работать как с парламентской коалицией, так и с оппозицией. “Он отметил, что украинский народ и он, как Президент, сегодня ожидает, что лидеры политических сил продемонстрируют ответственную политику и коалиция будет строиться на принципах уважения и доверия”, - отмечается в сообщении.

Президент также отметил, что заинтересован прежде всего в стабильности коалиции и в результативном сотрудничестве будущего правительства, Верховной Рады и главы государства.

Во время встречи В.ЮЩЕНКО в который раз отметил, что он обеспокоен затягиванием процесса формирования парламентской коалиции. Он подчеркнул, что коалиция должна объединиться вокруг политического соглашения, проект которого он оценивает положительно.

Президент также подчеркнул свою неизменную позицию о необходимости при распределении должностей учитывать результаты парламентских выборов. Он снова заявил, что участники будущей коалиции не могут распределять те должности, которые согласно нормам Конституции Украины относятся к исключительной компетенции Президента.

Кроме этого, премьер-министр доложил главе государства об экономической ситуации в стране и выполнении экономических показателей, в частности относительно роста ВВП, который за май увеличился на 8,5%. Со своей стороны Президент отметил, что правительство должно приложить все усилия, чтобы такие темпы роста сохранились.

Также во время встречи стороны обсудили вопрос бюджетной дисциплины.