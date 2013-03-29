Политологи: нынешняя оппозиция не способна на революцию

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал председатель ВМОО "Союз молодых политологов Украины", автор проекта "10 успешных историй протестов в Украине" Андрей Еременко, оценивая по просьбе журналистов проведение этой акции и давая прогноз ее успешности.

«С точки зрения рекламы оппозиции эта акция будет, безусловно, успешная. С точки зрения реального поднятия людей на реальные какие-то революции – маловероятно», - сказал он.

По словам А.Еременко, участники Помаранчевой революции имели «настоящую веру, которая формировалась не один день и не акциями». «Сейчас нет такой силы, такого центра, таких идей, которые бы сделали у себя эту веру», - сказал он.

Как сказал А.Еременко, между негативными настроениями граждан и готовностью реально выйти с протестом - «бездна». «Я не думаю, что акциями «Вставай, Украина!» нынешняя оппозиция сможет это перебороть. Эту штуку может перебороть наша власть. Если она продолжит работать в том же стиле, она эту бездну, может, и перейдет. Но это не будет заслуга оппозиции, это будет заслуга власти, что они так против себя очень эффективно работают», - объяснил он.

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По словам правозащитника, председателя ВОО "Институт Республика", эксперта всеукраинской инициативы "За мирный протест!" Владимира Чемериса, нынешняя оппозиция не может предложить гражданам каких-то социальных программ или проектов. «Очевидно, что ничего, кроме как «давайте поменяем одного президента на другого», оппозиция не предлагает», - считает он.

Как сказал В.Чемерис, Украина «беременна революцией», и «потоки социального протеста» рано или поздно выльются в «большой поток социальной революции». «Это произойдет рано или поздно, потому что для этого есть социальные причины», - считает эксперт.

В то же время, по его мнению, политическая оппозиция не сможет возглавить этот процесс. «Все то, что происходит сейчас в Виннице, Львове, Ужгороде, - оно напоминает просто предвыборные пиар-акции, партийно-политическую работу, как это называлось в Советском Союзе. Все это будут одноразовые акции, которые не приведут ни к восстанию, ни к революции, ни к каким-то существенным изменениям в Украине», - уверен В.Чемерис.