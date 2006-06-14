Витренко пугает югославским вариантом

Украина может распасться на несколько государств. Такое мнение высказала сегодня лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталья ВИТРЕНКО в ходе on-line пресс-конференции, организованной РИА «Новости».

"Такая угроза есть. Если ЮЩЕНКО и другие оранжевые силы Украины будут втягивать Украину в НАТО, то это может спровоцировать и гражданскую войну, и распад страны", - сказала она.

Лидер ПСПУ считает, что Украина может быть разделена по югославскому варианту.

"То, что происходит сегодня в Украине, я расцениваю как оккупацию нашей страны войсками США и НАТО. К сожалению, власть Украины вместо того, чтобы защищать национальные интересы и суверенитет нашей страны, способствует реализации планов США по развалу Украины по югославскому варианту и превращению Украины во врага России", - сказала Н.ВИТРЕНКО.

Она подчеркнула, что главным условием сохранения территориальной целостности Украины остается выполнение воли народа, изложенное в Декларации о государственном суверенитете Украины и закрепленное на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года о внеблоковом статусе страны и вхождении Украины в союз России и Беларуси.

Сохранить территориальную целостность при разнообразии частей Украины можно, перейдя на федеративное устройство государства, полагает Н.ВИТРЕНКО.

"Тогда без ущемления исторических и экономических особенностей регионов будет обеспечено единство реализации основных государственных интересов. Безусловно, жители западной Украины должны понимать и считаться с интересами большинства населения нашей страны", - добавила она.