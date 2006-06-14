”Наша Украина” на грани раскола?

Вице-премьер-министр Украины, народный депутат из фракции “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО не видит необходимости начинать переговоры о создании коалиции с Партией регионов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.КИРИЛЕНКО.

„Я не присутствовал вчера на заседании фракции „Нашей Украины”, но убежден, что такое решение не будет поддержано большинством избирателей, которые обеспечили победу демократических сил на выборах 2004 и 2006 годов”, - заявил он.

В.КИРИЛЕНКО уверен, что „лидеры демократических сил, если они имеют желание, должны найти разумный компромисс в интересах избирателей”.

Он также считает необъективными обвинения в адрес „Нашей Украины” в срыве переговорного процесса. „Поскольку ответственность за создание демократической коалиции в равной мере лежит на всех трех политических силах”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, БЮТ, "Наша Украина" и СПУ 10 июня прекратили переговоры о создании коалиции. По словам руководителя информационного департамента "Нашей Украины" Татьяны МОКРИДИ, переговоры о создании коалиции между БЮТ, "Нашей Украиной" и Соцпартией прекращены из-за категорической позиции социалистов относительно должности спикера.

В то же время, 13 июня лидер блока «Наша Украина», премьер-министр Украины Ю.ЕХАНУРОВ заявил, что “Наша Украина” готова начать переговоры о создании коалиции сначала. Он отметил, что отныне “Наша Украина” будет искать выход из ситуации, возможно, за счет расширения коалиции. При этом, комментируя возможность создания “коалиции четырех” – при участии Партии регионов – лидер блока назвал это “самым лучшим для Украины”.