Еще одно черновицкое село официально заговорит на румынском

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии местным СМИ сообщил голова села Опришены Николай Попович.

По его словам, подавляющее большинство депутатов присутствующих на заседании сельского совета проголосовали за предоставление румынскому языку статус регионального.

В селе Опришены 98% населения считают румынский язык родным, а согласно переписи населения 1989 г., более 90% жителей села указали румынскую национальность.

Справка УНИАН. 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла закон «Об основах государственной языковой политики». Законом разрешается использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в этом регионе разговаривают не менее 10% жителей. 10 августа закон вступил в силу. Принятие закона вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. После подписания закона Президент Украины Виктор Янукович поручил создать рабочую группу при Кабинете министров по вопросам подготовки системных предложений по совершенствованию законодательного обеспечения применения языков в Украине. Председателем рабочей группы по подготовке новой редакции закона о языках является вице-премьер-министр – министр здравоохранения Раиса Богатырева.

Ряд городских и областных советов приняли решения о предоставлении русскому языку статуса регионального.

На Буковине ряд сел приняли решения о предоставлении статуса регионального румынскому (молдавскому) языку. Такое решение приняли: Тарасовецкий сельский совет Новоселицкого района, сельский совет Нижних Петровцев Сторожинецкого района, районный совет Иорданешты (Глыбокский район), райсовет Герцаевского района, Чудейский сельский совет Сторожинецкого района, совет села Оборы Глыбокского района и Магалянский сельский совет Новоселицкого района Черновицкой области.