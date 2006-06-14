Президент не отдаст Морозу генпрокурора

Виктор ЮЩЕНКО считает неприемлемым при разделе квот на руководящие посты в рамках коалиции учитывать должность Президента Украины. Об этом сегодня заявила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО на брифинге в Секретариате Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что, по мнению Президента, переговоры по созданию коалиции зашли в тупик из-за нарушения основоположных принципов ее формирования.

Она уточнила, что такими основополагающими принципами являются, в первую очередь, то, что при разделении должностей политические силы должны учитывать результаты выборов.

При этом В.ЮЩЕНКО заявил о неприемлемости при разделе квот на руководящие посты учитывать должность Президента Украины, а также должностей, назначение на которые входит исключительно в компетенцию Президента, сказала И.ГЕРАЩЕНКО.